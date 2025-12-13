Пенсионерка отмахивалась тростью от полиции, чтобы отдать мошенникам 10 миллионов

В Екатеринбурге пожилая женщина под влиянием телефонных мошенников попыталась снять в банке более 10 миллионов рублей – деньги остались ей от умершего мужа и от продажи квартиры. Она не смогла объяснить сотрудникам, для чего ей такая огромная сумма, и постоянно разговаривала по телефону.

Прибывшие полицейские попытались убедить старушку, что ее обманывают. Однако пенсионерка отказалась их слушать, устроила скандал и выбежала на улицу. Когда ее попытались вернуть, женщина стала отбиваться тростью. Аферисты же в это время кричали ей в телефон, приказывая срочно уходить из банка.

Сотрудники полиции вызвали на место родственников жертвы, которым удалось успокоить пожилую женщину и увезти домой. Сейчас она находится под постоянным присмотром близких, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube