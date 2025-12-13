Сразу два боксера RCC стали претендентами на титул чемпиона мира WBA

Сегодня в Дубае боксеры Харитон Агрба и Баходур Усмонов из екатеринбургской команды RCC Boxing Promotions провели поединки за статус официальных претендентов на титулы чемпионов мира по версии WBA. Харитон боксировал против Рубена Муньоза, которому в июле проиграл тяжелейшим нокаутом. На этот раз бой закончился решением в пользу уральского спортсмена.
Баходур бился с британцем Макси Хьюзом, и вырвал победу.
Сейчас оба российских боксера будут ждать решения конгресса WBA по следующим боям. Отметим, что в весовой категории Харитона титулом чемпиона мира владеет американец Гарри Рассел, а в весе Баходура – американец Джервонта Дэвис.
Екатеринбург, Елена Сычева
