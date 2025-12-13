На пожаре на ЖБИ погибла женщина

В Екатеринбурге на улице Панельной вспыхнул пожар на четвертом этаже жилого дома. В подъезде на площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество. При тушении спасатели нашли женщину без признаков жизни.

Как рассказали в МЧС по Свердловской области, с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли пять человек. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек, в том числе двое детей. В 10:17 огонь локализовали, в 10:27 потушили, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 11:30. На месте работали 11 пожарных и 4 единицы техники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

