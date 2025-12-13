российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 декабря 2025, 15:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Североуральске водитель, получивший права накануне, влетел в опору газопровода (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В Североуральске на 91-м км трассы Серов – Североуральск – Ивдель молодой водитель Toyota Corolla при обгоне потерял управление, машина вылетела в кювет, опрокинулась и врезалась в опору газопровода. За рулем находился 21-летний новичок, получивший права лишь накануне.

Также в машине была 38-летняя мать молодого человека. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. В региональной ГИБДД уточнили, что во время аварии оба были пристегнуты.

В настоящее время сотрудники облГАИ проводят проверку по факту случившегося.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,