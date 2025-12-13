В Североуральске водитель, получивший права накануне, влетел в опору газопровода (ФОТО)

В Североуральске на 91-м км трассы Серов – Североуральск – Ивдель молодой водитель Toyota Corolla при обгоне потерял управление, машина вылетела в кювет, опрокинулась и врезалась в опору газопровода. За рулем находился 21-летний новичок, получивший права лишь накануне.
Также в машине была 38-летняя мать молодого человека. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. В региональной ГИБДД уточнили, что во время аварии оба были пристегнуты.
В настоящее время сотрудники облГАИ проводят проверку по факту случившегося.
Екатеринбург, Дарья Деменева
