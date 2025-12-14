российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 14 декабря 2025, 13:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Лобовое ДТП под Верхней Пышмой: пострадали трое, ребенок в реанимации

13 декабря в 17:27 на 6-м километре трассы Верхняя Пышма – Невьянск произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, выехала на встречку, где столкнулась с Kia Seltos. В аварии пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. Все пострадавшие госпитализированы, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Во время происшествия на трассе был сильный снегопад, но движение на этом участке не ограничивалось.

«По факту ДТП проводится проверка», – отметили в облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,