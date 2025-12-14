В Заречном 18 тысяч человек остались без электричества

Сегодня в 12:30 на подстанции «Блочная» в Заречном произошла авария из-за выгорания ячейки. В южной части города без электричества остались 39 жилых домов, в которых проживает 18 тысяч человек, в том числе 4 тысячи детей. Без энергоснабжения также оказались 10 школ и детсадов.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, к 13:30 на место приехала аварийная бригада из Екатеринбурга. Планируется, что электроснабжение восстановят к 20:00.

Заречный, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube