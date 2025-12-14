Под Ревдой Subaru врезался в «Газель»: погибла пассажирка

Из-за снегопада сегодня в 16:10 на 314-м километре Пермского тракта под Ревдой водитель Subaru потерял управление. Автомобиль занесло, и он врезался в стоявшую на обочине «Газель». От удара обе машины улетели в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, ее личность устанавливают. Водителя доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на месте работают автоинспекторы. По факту аварии проводится расследование.

Ревда, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube