13 мужчин пропали в походе в горах Прикамья

Группа туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы пропала в горах Прикамья. Их ищут вторые сутки. В списке 13 человек, все мужчины. Они вышли на снегоходах на гору Ослянка в субботу, 13 декабря. Маршрут с МЧС они не утверждали, и в назначенное время не вышли на контрольную точку и на связь с родными.

Известно, что в группе есть и профессиональные туристы, и любители. На 13 человек у них 12 снегоходов. Контрольной точкой был поселок Средняя Усьва, который отстоит от цивилизации примерно на 50 километров – столько до ближайшей трассы. До горы Ослянки маршрут идет по тайге.

Ослянка – единственный тысячник на Среднем Урале. Находится в Кизеловском районе Пермского края. От нее до Конжаковского камня (Свердловская область) примерно 70 км по прямой. На Ослянке существует опасность схода лавин.

Екатеринбург, Елена Сычева

