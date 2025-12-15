В Полевском машина сбила подростка, перебегавшего дорогу

В Полевском в дорожной аварии пострадал 13-летний мальчик. По данным Госавтоинспекции, в воскресенье, в 15:25, на подростка наехал автомобиль «Форд Фокус». Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не заметил его из-за грузовика. В результате мальчик получил травмы, его увезли в больницу.

Автоинспекторы провели 33-летнего водителя «Форда», он был трезв. В ГАИ отметили, что пешеходный переход в этом месте находился в зоне видимости. Информация о дорожной аварии будет направлена в ПДН для оценки профилактической работы с детьми. В школе, где учится пострадавший подросток, проведут проверку.

Полевской, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube