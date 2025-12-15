Мигранта-алиментщика разыскали с помощью полиции Таджикистана

Жителя Таджикистана, который завел на Урале семью, а потом бросил ее, разыскали на родине.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, почти 10 лет назад уроженец ближнего зарубежья женился в Артемовском на гражданке России, в 2016 году у них родилась дочь. Вскоре после этого мужчина ушел из семьи и накопил долг по алиментам на 1,6 млн рублей. Его объявили в розыск. Судебные приставы обратились за помощью в МВД Республики Таджикистан. Должник был найден на родине.

Исполнительный документ по взысканию долга будет направлен в Таджикистан, так как у России с этой республикой подписана конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, включая исполнение решений суда.

Артемовский, Елена Владимирова

