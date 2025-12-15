На Урал идет новое похолодание

Сегодня ночью в Свердловской области заметно похолодало, но это не предел.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня днем сохранятся снегопады на северо-западе области. Центр циклона находится вблизи Екатеринбурга, максимальной глубины он достиг около полуночи, сейчас атмосферное давление понемногу растет.

На холодном фронте в районе Ханты-Мансийска вскоре образуется новый циклон, в тыл которому поступит масса холодного воздуха и 16 декабря охватит большую часть Уральского региона. В ночь на 16 декабря в Екатеринбурге ожидается до -19 °C, днем – около -14°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

