Водитель и пассажир «Лады» погибли в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

Сегодня в 07:30 на 73-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись «Лада Гранта» и грузовик FAW. Два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель легкового автомобиля по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли и водитель, и пассажир «Гранты». Водитель грузовика не пострадал.

Инспекторы установили, что водитель «Лады» – 40-летний житель Сухого Лога. Для установления его состояния в момент ДТП назначена судебно-медицинская химико-токсикологическая экспертиза. Личность пассажира устанавливается.

Водитель грузового автомобиля FAW – мужчина 48 лет, житель Башкирии, в момент ДТП перевозил партию продуктов по маршруту Владимир – Новосибирск.

По факту ДТП назначено проведение расследования.

Сухой Лог, Елена Владимирова

