Водитель и пассажир «Лады» погибли в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

Сегодня в 07:30 на 73-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись «Лада Гранта» и грузовик FAW. Два человека погибли.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель легкового автомобиля по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли и водитель, и пассажир «Гранты». Водитель грузовика не пострадал.
Инспекторы установили, что водитель «Лады» – 40-летний житель Сухого Лога. Для установления его состояния в момент ДТП назначена судебно-медицинская химико-токсикологическая экспертиза. Личность пассажира устанавливается.
Водитель грузового автомобиля FAW – мужчина 48 лет, житель Башкирии, в момент ДТП перевозил партию продуктов по маршруту Владимир – Новосибирск.
По факту ДТП назначено проведение расследования.
Сухой Лог, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»