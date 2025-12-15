Уралец ограбил ювелирный салон, оставив на месте преступления свой паспорт

Качканарский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, который дерзко ограбил ювелирный салон. Мужчина вынес украшения на сумму почти 1,85 миллиона рублей. Но скрыться ему не удалось из-за собственной оплошности.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ограбление было совершено 23 октября 2024 года. Дмитрий зашел в магазин «Оникс» под предлогом выбора обручальных колец. Когда продавец отвлекся, он схватил целый планшет с ювелирными украшениями и сбежал. Мужчина тут же сел в такси и отправился в Екатеринбург, по пути остановившись в Нижнем Тагиле. В обоих городах он методично сдавал украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них все бирки и клейма.

Вскоре Дмитрия задержали. Оказалось, что незадачливый грабитель обронил на месте преступления свои личные документы, включая удостоверение личности с фотографией. Это позволило полиции в кратчайшие сроки вычислить и задержать подозреваемого уже в Екатеринбурге. При нем были найдены 17 золотых колец и деньги, вырученные от сбыта части добычи.

В суде мужчина признал свою вину и принес извинения потерпевшей стороне. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж в особо крупном размере». Ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также потерпевшая сторона заявила гражданский иск о возмещении ущерба.

Качканар, Ангелина Сергеева

