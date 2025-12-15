В больничной палате ГКБ № 40 один посетитель ударил ножом другого

В Екатеринбурге один посетитель 40-й горбольницы набросился с ножом на другого, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, ЧП случилось в пятницу, 12 декабря. К 56-летней пациентке нейрохирургического отделения № 2 пришли муж и 37-летний сын от предыдущего брака. Между двумя мужчинами прямо в палате произошла ссора, которая закончилась поножовщиной. Персонал и пациенты не пострадали.

В УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что сын пациентки получил колото-резанные раны груди и плеча, ему на месте оказали медицинскую помощь. Его 59-летний отчим, житель Лобвы, задержан.

«Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Екатеринбург

