В больничной палате ГКБ № 40 один посетитель ударил ножом другого

В Екатеринбурге один посетитель 40-й горбольницы набросился с ножом на другого, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, ЧП случилось в пятницу, 12 декабря. К 56-летней пациентке нейрохирургического отделения № 2 пришли муж и 37-летний сын от предыдущего брака. Между двумя мужчинами прямо в палате произошла ссора, которая закончилась поножовщиной. Персонал и пациенты не пострадали.
В УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что сын пациентки получил колото-резанные раны груди и плеча, ему на месте оказали медицинскую помощь. Его 59-летний отчим, житель Лобвы, задержан.
«Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»