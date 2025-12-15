Полпред: в Свердловской, Курганской и Челябинской областях остро не хватает медиков первичного звена

Уральский полпред Артем Жога провел совещание по вопросам развития медицины в УрФО.

Как сообщает пресс-служба полпредства, в Совете участвовали первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, губернаторы субъектов Уральского федерального округа.

«За последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения. По предварительным итогам, только в этом году в регионах Уральского федерального округа создан 101 новый объект: это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, врачебные амбулатории. Отремонтировано еще 132 зданий, приобретено почти 1 300 единиц оборудования. Люди позитивно оценивают изменения в системе здравоохранения, однако работы предстоит ещё много», – подчеркнул Артём Жога и обратился к губернаторам с просьбой взять на особый контроль завершение строительства и капитального ремонта объектов, где работы ещё не закончены.

Помимо создания современной инфраструктуры здравоохранения нужно решать кадровые вопросы, добавил полпред. Особенно остро проблема нехватки медицинских работников стоит в первичном звене Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Для решения кадровой проблемы в регионах УрФО ежегодно увеличивается число мест целевого приёма студентов в медицинские вузы и колледжи. На региональном уровне действуют меры социальной поддержки медиков. Работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых за последние три года стали 930 и 557 человек соответственно.

Полпред заметил, что также на селе действует программа «Земский учитель», благодаря которой за последние три года в сельскую местность удалось привлечь 352 специалиста сферы образования. Кроме того, с 2025 года реализуется программа «Земский работник культуры», а со следующего года в пилотном режиме запускается программа «Земский тренер».

«Главой государства поручено организовать мониторинг эффективности реализации данных программ, а также обеспечить оказание дополнительных мер поддержки их участникам. Надеюсь, что опыт, приобретённый в регионах в ходе реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», позволит более эффективно подойти к внедрению механизмов новых программ», – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube