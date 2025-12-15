Жители Ботаники обратились к Путину из-за точечной застройки

Группа жителей Ботанического микрорайона Екатеринбурга записала видеообращение к президенту Владимиру Путину по поводу точечной застройки.

Жильцы дома по адресу: ул. 8 Марта, 204г, жалуются, что в их квартале уже построено семь высотных жилых домов (до 31 этажа) и планируется возведение еще одного – на месте существующей парковки. Это приведет к критическому уплотнению квартала. «Жильцы уже сталкиваются с серьезными проблемами: узкие проезды, переполненные автомобилями, нехватка детских садов и школ. Ярким примером стала ситуация 6 ноября, когда из-за заставленных машин пожарная машина не могла оперативно подъехать к месту возгорания», – пишет телеграм-канал Zloy_ekb

«Владимир Владимирович, в 2011 году вы сказали: «Точечная застройка граждан уже достала». Сегодня эта проблема затронула и наш микрорайон, – говорит один из активистов, – Наш расчет показывает, что порядка 30 квартир лишаются солнечного света. В одной из них живет семья участника СВО. Сейчас он защищает родину, но не может защитить свой дом и семью… Сейчас в микрорайоне живет более 5 тысяч человек, не хватает новых школ и детских садов, наши дети вынуждены ходить в переполненные учреждения за 2 км от наших домов. Владимир Владимирович, мы против точечной застройки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

