Открыт прием работ на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор» фонда «Дети России»

Открылся прием работ на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор» фонда «Дети России». Стать участником может каждый желающий.

Заявки принимаются с 11 декабря по 02 марта 2026 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов тексты, либо ссылки на публикации.

После того, как жюри выберет лучших конкурсантов, обладатели наивысших баллов рейтинга получат персональные приглашения на вторую часть форума – двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России. Места победителей конкурсного этапа будут объявлены после двухдневной работы форума на торжественной церемонии закрытия и награждения.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. «Симфония народов и традиций», посвящённая Году единства народов России, объявленному президентом страны. «Код новой реальности» – предложение порассуждать о прогрессе и новейшем технологическом укладе.

«Язык творчества универсальный, яркий. И наши участники владеют им прекрасно. – Отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Образы и смысли, которые выражают в танце, вокальных композициях, картинах и журналистских материалах, запоминаются и дарят самые светлые переживания. Финал форума «ArtНавигатор» – это разговор о доброте, милосердии, единстве, развитии. Яркие встречи с юными талантами со всей страны. Им есть что сказать!».

Форум ArtНавигатор-2025 собрал на загородной площадке уральской столицы более 200 участников 9-17 лет из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Московской, Пензенской, Владимирской, Кировской областей, Республик Башкортостан и Удмуртия, Пермского края и Санкт-Петербурга. Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки.

Положение, условия участия и требования к работам – на сайте Фонда «Дети России». Форма подачи заявок здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

