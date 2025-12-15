За неделю на Урале родилось 579 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава Свердловской области, на свет появились 332 мальчика и 265 девочек, из них 5 пар близнецов.

По статистике медиков, 424 мамы родили в возрасте до 35 лет. 168 женщин родили после 35 лет. Для одной жительницы Свердловской области это стали восьмые по счету роды, а 186 новорожденных стали вторыми детьми у своих мам.

Екатеринбург, Елена Васильева

