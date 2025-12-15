Врачи спасли курьера, который надорвался

Врачи в Нижнем Тагиле спасли курьера, который надорвался на работе и добавил себе проблем со здоровьем тяжелой работой на дому.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава по Свердловской области, за помощью к врачам больницы №4 Нижнего Тагила обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что работает курьером, привык к серьёзным физическим нагрузкам: десятки километров в день проходит с тяжёлыми сумками, а по выходным работает в частном доме в деревне. После очередной рубки дров на протяжении нескольких часов свердловчанин почувствовал резкую нарастающую боль в животе.

Диагностика выявила рецидив пупочной грыжи и три новообразования в паховой области. При таких состояниях не исключается ущемление грыжи, кишечник может быть пережат, и уже спустя два часа начинаются необратимые процессы, угрожающие жизни. То, что обычно требует четырёх отдельных вмешательств и нескольких госпитализаций, врачи провели за одну хирургическую 4-часовую сессию, проведя комбинированное малоинвазивное вмешательство.Таким образом, медики не только спасли жизнь мужчине, но максимально сократили срок его пребывания в стационаре. Помимо удаления грыж, пациенту также укрепили брюшную стенку сетчатыми эндопротезами – гибкими прочными конструкциями нового поколения, которые равномерно распределяют нагрузку.

Нижний Тагил, Елена Васильева

