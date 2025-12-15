«Как в деревне»: горожане жалуются на нечищенные дороги в центре (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются на плохо почищенные дороги в центре города. Особенно сложная ситуация в Ленинском районе уральской столицы. Если пространство для движения автомобилей расчищается более-менее оперативно, то с тротуарами ситуация выглядит куда печальнее.

Например, на улице Шейнкмана на некоторых тротуарах тропинки просто протоптаны, следов работы техники или дворников просто нет. «Ходим как в деревне, сами себе протаптываем дороги, – говорит жительница района София. – Я много хожу пешком, и вижу, как в других местах. Например, в Верх-Исетском районе, рядом с Центральным стадионом, до асфальта вычищено. А у нас вроде совсем центр, а по факту все гораздо хуже».

Улица Репина

Напомним, накануне ночью выпало менее 6 мм осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

