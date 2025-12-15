Шумков привез миллион долларов и золото из Дубая на Урал

Сразу три золотые и одну серебряную медаль завоевали на чемпионате мира боксеры RCC Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев и Алексей Алфёров.

«Это был один из самых конкурентных турниров за последние несколько лет, и сборная России смогла забрать первое место в медальном зачете. Три из семи золотых медалей завоевали боксеры РМК – Шумков, Бижамов и Атаев стали чемпионами мира, Алфёров завоевал серебро», – сообщили в пресс-службе боксерской компании.

Вместе с медалями уральские спортсмены забрали призовые в размере 1,05 млн долларов.

