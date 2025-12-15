ГАИ перекрыла часть трассы М-12 из-за снежных завалов

Свердловская госавтоинспекция перекрыла часть трассы М-12 в Ачитском районе из-за снежных завалов: легковым автомобилям проезжать пока можно, а грузовики и автобусы не пускают.
Речь идет об участке со 160-го по 222-й км трассы Р-242 Екатеринбург – Пермь.
«Движение автотранспорта ограничено в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием проезжей части. Заранее планируйте свой маршрут», – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.
Екатеринбург, Елена Сычева
