ГАИ перекрыла часть трассы М-12 из-за снежных завалов

Свердловская госавтоинспекция перекрыла часть трассы М-12 в Ачитском районе из-за снежных завалов: легковым автомобилям проезжать пока можно, а грузовики и автобусы не пускают.

Речь идет об участке со 160-го по 222-й км трассы Р-242 Екатеринбург – Пермь.

«Движение автотранспорта ограничено в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием проезжей части. Заранее планируйте свой маршрут», – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

