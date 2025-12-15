Екатеринбурженки сокращают траты на маникюр, педикюр, брови и ресницы

В Екатеринбурге четко обозначилась тенденция на сокращение количества салонов красоты, мастеров-одиночек и салонов с бьюти-услугами в общественных местах. Как признаются сами мастера, которые делают маникюр, педикюр, оформляют брови, наращивают ресницы, число клиентов стало сокращаться примерно года два назад, когда начался тренд на «чистые лица» и руки-ноги без покрытия гель-лаками. Насмотревшись социальных сетей, екатеринбурженки начали отказываться от бьюти, предпочитая просто уходовые процедуры, не меняющие внешний вид.

В этом году клиентов стало еще меньше – примерно с середины года салоны красоты начали поднимать цены, у некоторых мастеров рост составил 30 процентов и более. На фоне общего удорожания жизни отсеклась еще часть горожанок, им уже стали не по карману окрашивание волос и стрижки от 15-25 тысяч рублей. «Мне одна клиентка из постоянных написала на прощание: зубы стало лечить дешевле, чем ежемесячно стрижку и окраску делать», – рассказала «Новому Дню» топ-мастер по сложной окраске волос Светлана.

В следующее году многие участники beauty-рынка Екатеринбурга прогнозируют еще больший спад и очередную волну закрытия салонов – вырастет ставка НДС, что ударит и по предприятиям индустрии красоты, и по клиентам. Кроме того, колебания валют и трудности с поставками необходимых препаратов и профессиональных средств (краски для волос и так далее) еще больше повысят траты салонов красоты, а те, в свою очередь, переложат их на клиентов.

Екатеринбург, Елена Васильева

