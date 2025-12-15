Свердловская область вошла в топ-15 регионов по доходам населения

Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Данные рейтинга публикует РИА «Новости».

Согласно этому исследованию, среднедушевые доходы свердловчан в третьем квартале 2025 года составили 74,9 тысячи рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы населения региона выросли на 101,8%. Свердловчане на свои доходы могут три раза купить фиксированный набор потребительских товаров и услуг, следует из данных, представленных изданием.

Самыми богатыми регионами в РФ в третьем квартале стали Ненецкий автономный округ (среднедушевой доход 171,9 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий округ (157,7 тысячи рублей). В конце рейтинга находятся Республика Тыва со среднедушевым доходом 36,2 тысячи рублей и Ингушетия, где среднедушевые доходы составляют 26,8 тысячи рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

