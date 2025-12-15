Выбирая место для новогоднего отдыха, уральцы учитывают возможность отоспаться

Среди свердловчан набирает популярность велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители региона все активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

По данным аналитиков «Мегафона», число бронирований мест в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большой популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По данным «Мегафона», в ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос сразу на 55% по сравнению с сентябрем.

«Cонным» туризмом чаще интересуются женщины – на них приходится 61% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 45-54 лет, на них приходится 34% аудитории. Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 26% и 18% соответственно.

Аналитики также выяснили, в каких городах России самая высокая доля положительных отзывов о качестве сна в объектах размещения. Лидером стал Омск: в 12% отзывов гости отметили, что им удалось хорошо выспаться. Сразу за ним – Калининград, Владимир, Смоленск, Светлогорск, Тверь, Калуга, Коломна, Кисловодск и Зеленоградск (доля таких отзывов – 11%). Каждый десятый положительный отзыв о качественном сне – у отелей и апартаментов в Костроме, Перми, Вологде, Туле, Новосибирске, Пятигорске и Нижнем Новгороде.

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7700 рублей – на 8% выше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

