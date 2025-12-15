В Екатеринбурге поймали молодого человека с самодельными взрывными устройствами

В Екатеринбурге задержали мужчину с самодельными взрывными устройствами.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемому 22 года, не местный. Он был задержан на Эльмаше бдительным патрулем полиции. При молодом человеке нашли три взрывных устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на террористический акт». Подозреваемый арестован.

Екатеринбург, Елена Васильева

