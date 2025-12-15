Два сквера и один парк в Екатеринбурге получат статус особо охраняемых

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу предложение о включении в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) трех зон: сквер по улице Мичурина (Метеогорка), парк по улице Блюхера и сквер имени Кирова (находится напротив здания УрФУ). Депутаты рассмотрят этот вопрос уже завтра, 16 декабря, на заседании комиссии по городскому хозяйству.

В случае присвоения статуса ООПТ в указанных парках и скверах будет запрещено любое капитальное строительство и проезды транспорта. Также в особо охраняемой территории нельзя рубить деревья (за исключением санитарной рубки), сжигать сухие листья и траву, размещать мусор.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадь сквера на улице Мичурина составляет 10 499 квадратных метров. Здесь растет 227 деревьев 16 разных видов, 28 кустарников 6 видов и 22 вида травянистых растений. Например, липа сердцевидная, рябина обыкновенная, клен американский, лиственница, дуб черешчатый, черемуха Маака, клен гиннала, ясень пенсильванский.

В парке по улице Блюхера площадью 22 742 квадратных метра растут 669 деревьев 11 видов (береза повислая, липа сердцевидная, лиственница, клен остролистый, яблоня домашняя, тополь бальзамический и другие), 40 кустарников 8 видов и 27 травянистых растений. Здесь есть 2 детских игровых площадки, 28 скамеек и 46 урн. Кроме того, на территории расположена могила известного горщика Данилы Зверева, ставшего прообразом бажовского Данилы-мастера.

Сквер имени Кирова занимает 29 167 квадратных метров. На территории растут 516 деревьев 20 разных видов (41 ель, 25 дубов, 20 лиственниц и другие), 739 кустарников 3 видов и 18 видов травянистых растений. Также его овивает живая изгородь из 470 кустов боярышника.

На данный момент в Екатеринбурге находятся 22 особо охраняемые природные территории площадью 150,7 гектара.

