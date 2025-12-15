За три дня рейдов сотрудники ГАИ остановили на улицах более 20 неисправных автобусов

С 10 по 12 декабря в Екатеринбурге инспекторы ГАИ провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого остановили на улицах города более 20 неисправных транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, всего инспекторы проверили 327 автобусов и выявили 81 нарушение, в том числе – 22 случая управления автобусом при наличии неисправностей, с которыми эксплуатация транспорта запрещена. Без прохождения техосмотра ездили 9 водителей, с нарушением правил использования тахографа – 11, не пристегнутые ремнем безопасности – 20 водителей.

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, автоинспекторы принимают меры по запрещению дальнейшего движения автобуса, а в отношении водителей и организаторов перевозок составляют административные материалы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

