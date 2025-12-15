Пермский тракт завалило снегом: за день здесь случилось 10 ДТП

Из-за снегопадов на трассах Свердловской области ситуация осложнилась, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к особой осторожности.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе. Из-за сложных погодных условий и неудовлетворительного состояния проезжей части здесь случилась серия ДТП.

Так, на 191-м километре Пермского тракта за день зафиксировано 6 аварий с участием 11 транспортных средств, на 209-м километре – 4 ДТП с 6 автомобилями. Во всех этих инцидентах пострадавших нет. На местах происшествий работают автоинспекторы, которые регулируют движение.

Параллельно личный состав Госавтоинспекции на дорогах области работает в усиленном режиме.

Госавтоинспекция Свердловской области в очередной раз отмечает, что в период снегопада и ухудшения видимости количество дорожных происшествий в регионе резко возрастает. В связи с этим ГАИ настоятельно призывает всех участников движения к повышенной осторожности.

Ачит, Елена Владимирова

