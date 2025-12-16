Туристка из Ревды погибла во время наводнения на Бали

30-летняя Ксения Козырина из Ревды погибла во время наводнения на Бали.

Как сообщает «Ревдинский рабочий», Ксения выросла в Ревде, несколько лет назад поступила в вуз в Санкт-Петербурге и переехала туда. В последнее время она работала на удаленке, а зиму проводила в Индонезии. Сейчас родственники девушки собирают деньги, чтобы перевезти ее тело на родину.

Накануне глава полиции индонезийского округа Бадунг Ариф Батубара сообщил, что среди погибших от наводнения есть гражданка России. По предварительным данным, она пыталась проехать на скутере через затопленный участок. «Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», – цитируют полицейского РИА «Новости».

