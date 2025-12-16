Коммунальщики заплатят 150 тысяч пенсионерке, сломавшей шейку бедра на скользкой дороге

Режевской суд удовлетворил исковые требования прокурора в пользу пожилой женщины, которая получила тяжелую травму по вине коммунальщиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вечером 12 февраля 2024 года 75-летняя жительница Режа переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Спортивной, поскользнулась, упала и сломала шейку бедра. С 12 по 22 февраля пенсионерка лежала в больнице, потом лечилась дома, но полностью ее здоровье не восстановилось до сих пор.

За состояние дорожного покрытия отвечает МКУ «Управление городским хозяйством», поэтому сотрудник Режевской городской прокуратуры потребовал взыскать с учреждения в пользу женщины компенсацию морального вреда.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с муниципального учреждения в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Реж, Елена Владимирова

