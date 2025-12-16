Тренерами «Матча звезд» в Екатеринбурге станут Николай Заварухин и Андрей Разин

Континентальная хоккейная лига представила тренеров KHL Ural Stars на «Матче Звезд» в Екатеринбурге. Ими станут главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Заварухин будет впервые на «Матче звезд». Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в КХЛ, – бронзовые медали «Автомобилиста» в сезоне 2023/2024. Наставник уже пятый год работает в екатеринбургском клубе.

Андрей Разин. Фото: пресс-служба КХЛ

Для Андрея Разина предстоящий «Матч звезд» станет вторым в карьере – ранее он возглавлял команду дивизиона Харламова на звездном уик-энде в Санкт-Петербурге в 2023 году. Он работает в «Металлурге» третий сезон, в 2024 году вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. В прошлом Разин возглавлял «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

«Матч звезд» состоится на «УГМК-Арене» 7-8 февраля. Он соберет лучших хоккеистов КХЛ на данный момент. Участники разделятся на четыре команды, чтобы сыграть несколько матчей. В первый день пройдет часть мастер-шоу и два полуфинала, во второй – еще несколько конкурсов хоккейного мастерства, матч за третье место и финал.

