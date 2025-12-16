На журфаке УрФУ снова пройдут выборы декана

В УрФУ вновь пройдут выборы декана факультета журналистики. 22 декабря состоятся публичные защиты программ развития журфака.

Претендент один – завкафедрой «Телевидение и новые медиа» Алексей Фаюстов, который исполняет обязанности декана с 20 октября. До этого он шесть лет занимал пост проректора по информационной политике. В настоящее время Фаюстов также работает на ГТРК «Урал».

Ранее исполняющим обязанности директора департамента Уральского федерального университета «Факультет журналистики» был бывший декан Борис Лозовский. Он возглавлял журфак на протяжении многих лет – с 1993 по 2020-й. Его преемником стал Владимир Волкоморов, назначенный на этот пост в 2020 году. В октябре 2022-го он написал заявление об уходе по собственному желанию и уехал за границу. После него деканом стал бывший шеф-редактор информационного агентства «Ура.ру» Иван Некрасов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

