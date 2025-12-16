В аптеках не хватает вакцин от гриппа

В этом году вакцинацию от гриппа прошли 54% жителей Свердловской области вместо планируемых 65%. Одной из причин, как отметил главный эпидемиолог Минздрава региона Александр Харитонов, стала нехватка вакцин в аптеках.

«Есть несколько причин в плане вакцинации, в плане обеспечения вакцинами. Сегодня нет возможности населению купить вакцину в аптеке, не все вакцины можно купить, также и предприятиям, учреждениям это создает определенные сложности», – сказал он в программе «Акцент».

По его словам, за прошедшую неделю гриппом заболели 48 тысяч свердловчан, что почти на 14% выше средних многолетних значений. Всплеск заболеваемости эпидемиолог связывает с аномально теплой погодой: «Заболеваемость гриппом началась раньше гораздо. Этому способствовали метеоусловия: мы неделю назад только ощутили, что такое снег и мороз. Это тоже способствовало распространению острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа».

При этом он отметил, что в этом сезоне нет необычных типов вируса: «Говорить, что у нас сегодня гонконгский грипп, я бы не стал, потому что нет официальной информации, что штамм, который сегодня выделяется – H3N2, это только гонконгский грипп. <…> Мы видим сегодня те штаммы, которые заложены в вакцины, которыми прививали население РФ. Это все было спрогнозировано, рассчитано. Еще раз подтверждаю: болеем мы не гонконгским гриппом, болеем мы просто гриппом».

