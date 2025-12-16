На Урале похолодает до -30°

В конце недели на Среднем Урале ожидаются сильные морозы: температура воздуха опустится до -30 °C.

Согласно прогнозам Уралгидрометцентра, сегодня и завтра в области пройдет небольшой снег, на дорогах ожидаются снежный накат и гололед. Температура ночью будет опускаться до -17...-23°, днем – до -12...-19°. В субботу осадков не предвидится, но ударят более сильные морозы: на севере ночью до -30°, днем до -23°.

А на следующей неделе, по словам метеоролога Алексея Пулина, начнутся температурные качели: «После значительного потепления предполагается еще одно вторжение, примерно в середине третьей декады месяца. Продлиться оно может и до конца года».

Екатеринбург, Дарья Деменева

