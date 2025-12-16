В екатеринбургском метро поймали школьника-зацепера

Полицейские поймали в метро шестиклассника, который решил прокатиться на бампере последнего вагона.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, на станции «Площадь 1905 года» подросток встал на бампер хвостового вагона и таким способом доехал до станции «Динамо». После этого «зацепер» направился к эскалатору, чтобы подняться на поверхность. Однако на выходе школьника уже ждали сотрудники метро. Они передали мальчика полицейским, которые провели с ним профилактическую беседу.

В полиции выяснили, что ребенка воспитывает одна бабушка. Решается вопрос о его постановке на учет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

