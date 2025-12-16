В Екатеринбургском зоопарке поселились две сипухи

В зоопарке Екатеринбурга новые обитатели – две сипухи Айгуль и Динара. Обе прибыли из Алматинского зоопарка.

Как отмечают сотрудники зоопарка, Айгуль появилась на свет в июне 2023 года. Ее соседка Динара – в июне 2022-го. Обе птицы спокойны, осторожны и миролюбивы, питаются живым кормом. Динара привлекает внимание своим особенно теплым и рыжеватым оперением.

Сейчас сипухи живут вместе с парой ушастых сов Касей и Стастей на втором этаже павильона «Центральный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

