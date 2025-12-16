Блогеры пугают россиян скачком цен на технику и бытовую химию

Новый тренд в соцсетях: блогеры в коротких клипах рассказывают, чем стоит закупиться впрок, так как в следующем году цены резко вырастут. В частности эксперты из интернета предлагают закупаться мелкой бытовой техникой, например чайниками, тостерами, миксерами, равно и телевизорами, и бытовой же химией – порошками и гелями для стирки, средствами для мытья посуды и уборки.

Интересно, что, по данным аналитиков, люди и так покупают заранее подобные товары. По информации «Авито. Услуг», больше половины жителей Екатеринбурга – около 56% – планируют до конца года приобрести бытовую технику или мебель. Лидером спроса стали мелкая бытовая техника и электроника для дома – у этих позиций по 22%. Покупку крупной бытовой техники рассматривают 18%, корпусной мебели – 17%.

Екатеринбург, Елена Сычева

