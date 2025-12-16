ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков по объемам продаж в Екатеринбурге

Группа компаний «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Екатеринбурга по количеству сделок по итогам 2025 года (январь-ноябрь). Девелопером продано 1986 квартир, что составляет 9,6% от всех сделок на рынке, согласно данным портала metrtv.ru. На втором месте – «Брусника» (6,1% рынка), на третьем – «Группа ЛСР» (5,6%).

Большая часть продаж пришлась на жилые кварталы «Спутник-1», «Первый Академ», «Новая Олимпика», которые строит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Новые дома – часть проекта комплексного освоения территории «Академический», который реализует девелопер в Екатеринбурге с 2005 года. Проект включает в себя более 170 домов, насчитывает 6 школ и 15 детских садов для более чем 100 тыс. жителей.

««Академический» является нашим самым масштабным проектом в регионе и включает создание комфортного жилья и всей сопутствующей инфраструктуры, в том числе транспортной. Успешная реализация почти двух тысяч квартир подчеркивает высокий уровень доверия наших клиентов и спрос на современное жилье в новом развивающемся районе города», – отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

Согласно данным портала, ГК «КОРТРОС» также заняла третье место в списке девелоперов Екатеринбурга по объему ипотечного кредитования – доля ипотечных сделок в портфеле компании составляет 83%.

