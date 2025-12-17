5-летняя девочка ушла из садика домой. Прокуратура начала проверку

Вчера вечером пятилетняя девочка незаметно ушла из детского сада № 43 в Академическом районе. В садике в это время был новогодний праздник. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вероятно, ребенка случайно выпустили на улицу родители других детей.

Девочка самостоятельно дошла до своего дома и ждала, когда ей откроют двери.

Когда воспитатель обнаружила, что ребенок пропал, она связалась с родителями, которые позвонили старшей сестре девочки и попросили встретить ее у дома. Все закончилось благополучно, но теперь прокуратура даст оценку действиям сотрудников детского сада.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube