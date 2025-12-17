Первая частная клиника Среднего Урала официально отказалась от абортов

С 1 января 2026 года частный медицинский центр «Шанс» полностью официально отказывается от проведения услуг по прерыванию беременности. Неофициально несколько частных клиник Екатеринбурга не оказывают подобных услуг последние несколько лет.

Об этом заявил «4 каналу» главный врач Александр Беляев. «В силу морально-этических норм, учитывая демографический спад, мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной – мы отказываемся от искусственного прерывания беременности в целом», – сказал медик. Александр Беляев также призвал другие частные клиники последовать их примеру.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова поблагодарила клинику «Шанс» за это решение и заявила, что если женщина настаивает на прерывании беременности, то во всех госбольницах есть возможности для проведения абортов бесплатно в рамках ОМС, в том числе и методом медикаментозного аборта. Этим методом сегодня в государственных клиниках осуществляется 70% от общего числа абортов по желанию женщины.

Решение медиков также приветствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Дело сдвинулось с мертвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей! Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий! России нужны живые люди, России нужны живые дети. Будем жить!» – написал он в телеграм-канале.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге частные клиник уже более двух лет предпочитают не брать пациенток на прерывание беременности. «Обычно отказывают или на этапе записи на прием, или уже на самом приеме и осмотре, когда факт беременности подтверждается, но она является нежелательной. Пациенту поясняют, что нет технической возможности проводить манипуляции, или нет специалиста, или нет препаратов... В общем, мягко отказывают и направляют для дальнейших консультаций в госклинику по месту жительства. По статистике абортов постояно идут проверки, лишние разговоры и проблемы никому не нужны», – пояснила «Новому Дню» врач акушер-гинеколог одной из попурялных клиник уральской столицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube