Среда, 17 декабря 2025, 10:59 мск

Президент ФК «Урал» предложил вернуть пиво на стадионы

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов предложил вернуть продажу пива на стадионах. По его словам, действующий запрет дает обратный эффект: болельщики выпивают до игры и приходят в нетрезвом состоянии.

«Если человек взял полуторалитровку, он пока ее не выпьет – не придет. А когда выпьет – с полутора литров, можно чуть-чуть пьяненьким быть. И вот это проблема. А если он знает спокойно, что он зашел на стадион, может выпить бокал пива, хорошего пива, то почему нет? Я только за», – объяснил он в программе «Стенд».

Иванов также отметил, что все заработанные с продажи и рекламы пива деньги будут распределять между клубами: «Если будет единственный поставщик пива, как на чемпионате мира, всю прибыль FIFA распределял среди клубов. Также и здесь: заключим с нашим заводом соглашения».

Екатеринбург, Дарья Деменева

