На бесплатную медицинскую помощь в 2026 году направят более 150 млрд рублей

Объем финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Свердловской области в 2026 году составит 152 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2025 году. Накануне программу рассмотрели и рекомендовали к утверждению депутаты из комитета по социальной политике заксо.

«Среди новых направлений – проведение неинвазивного пренатального тестирования, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья пациентов. В программе также учтен новый порядок оказания медицинской помощи инвалидам. В частности, речь идет о госпитализации людей с инвалидностью при проведении профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, расширен перечень высокотехнологичной помощи. Особое внимание уделено проведению ряда диагностических исследований по выявлению онкологических заболеваний», – цитирует председателя комитета Вячеслава Погудина пресс-служба заксо.

Норматив финансирования программы составит 35 805 рублей на человека в год, что на 14,5% превышает федеральный показатель. Вопрос об утверждении программы рассмотрят на последнем в этом году пленарном заседании заксо 24 декабря.

Екатеринбург

