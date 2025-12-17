В Екатеринбурге спасли кошку, застрявшую на несколько дней за шкафом (ФОТО)

Зооспасатели освободили домашнюю кошку, которая несколько дней была в ловушке в узком пространстве между стеной и массивным шкафом. Хозяин находился на лечении в больнице, поэтому за всеми домашними животными присматривала его дочь, которая приходила их кормить лишь раз в несколько дней. Вернувшись из больницы, хозяин обнаружил, что одна из кошек застряла за шкафом, и вызвал помощь.

Габаритный шкаф занимал пространство от стены до стены и от пола до потолка. Добраться до животного сбоку было невозможно. Специалисту пришлось разобрать верхнюю секцию мебели, с фонариком он разглядел питомца у самого пола. С помощью домкрата он отодвинул шкаф и через зазор попытался достать кошку удочкой. Это удалось лишь тогда, когда животное само ухватилось за инструмент.

«Она была буквально плоская. По полу кошка пошла нетвердой походкой, чуть подволакивая задание лапы, и забилась под диван. Так ходят животные, получившие травму позвоночника», – рассказали спасатели организации «Зооспас». На следующее утро хозяин сообщил, что кошка ходит нормально.

Екатеринбург, Дарья Деменева

