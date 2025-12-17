Жилец умер до голосования: за подделку его подписи сотрудникам ТСЖ грозит срок

На Урале возбуждено уголовное дело за подделку подписей жителей дома, которые якобы проголосовали за переход в ТСЖ, – по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования».

Как сообщили в прокуратуре, все вскрылось, когда инициативная группа из Сухого Лога подала пакет документов в департамент Госжилстройнадзора Свердловской области. «Голосование за смену управляющей компании на ТСЖ проводилось в декабре 2023 года, и за смену способа управления проголосовало более 51% собственников. В ходе проверки выявлено, что часть граждан в голосовании не принимала участие, а один якобы голосовавший скончался еще до процедуры голосования. При этом жители не знали, что дом переходит в управление ТСЖ», – сообщили в прокуратуре региона.

В итоге переход в ТСЖ не состоялся, а тем, кто подделал подписи, грозят сроки. Делом занимается полиция, оно на контроле прокуратуры.

Сухой Лог, Елена Сычева

