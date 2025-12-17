На Урале алиментщица накопила долгов на сумму свыше 7 миллионов

В Тугулуме 52-летняя алиментщица получила судимость из-за долга больше 7 миллионов рублей. С 2012 года она должна была ежемесячно перечислять алименты на содержание детей в размере 50% от всех своих доходов. Но горе-мать за все эти годы деньги не выплачивала и не помогала детям ни продуктами, ни вещами.

Талицкий районный суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей» и приговорил к 8 месяцам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. В суде женщина вину признала полностью.

Тугулум, Дарья Деменева

