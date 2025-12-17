На Урал идут 40-градусные морозы

К концу рабочей недели в Свердловской области снова похолодает, местами температура воздуха опустится до -42 °C.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, 18 декабря днем ожидается -11…-16°, на юго-западе до -8°, на крайнем севере до -21°, в Екатеринбурге – ночью -17°, днем -10°.

В ночь на пятницу, 19 декабря, пойдет снег, местами сильный. Температура на севере области ночью опустится до -23°, на крайнем севере – до -33°. Днем ожидается -12…-17°, на крайнем севере до -27°, на юго-западе теплее: ночью -8…-12°, днем -2…-7°, в Екатеринбурге – сильный снег, ночью -10, днем -5°.

В ночь на субботу похолодает до -25…-30°, на севере и востоке до -35°, на крайнем севере -38…-42°, днем -22…-27°, на крайнем севере до -37°. В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -28°, днем без осадков, -24°.

