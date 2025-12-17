В Екатеринбурге появилась мода на рестораны русской кухни

Русская кухня стала новым трендом для рестораторов Екатеринбурга. В 2025 году в городе открылись восемь заведений этой тематики, в 2026 году планируется запуск еще трех таких проекта. Кроме того, шеф-повара все чаще уделяют внимание блюдам, приготовленным из местных продуктов. Рестораторы активно сотрудничают с локальными производителями – отчасти из-за множества экономических санкций.

Всего в Екатеринбурге работают 2777 точек общепита, из них 2114 доступны для жителей (в списке учитываются также столовые производственных предприятий, где обедают только сотрудники). Большую часть рынка уральской столицы занимают кафе быстрого обслуживания. На втором месте – кофейни, на третьем – рестораны, рассказал директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, выступая в Екатеринбургской думе.

Оборот предприятий общественного питания в городе к концу 2025 года достигнет порядка 66 миллиардов рублей. За четыре года (после пандемии ковида) объем рынка общепита увеличился в 1,5 раза. Сейчас Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллиоников по количеству заведений, уступая только Краснодару и Новосибирску. Москва и Санкт-Петербург в этом рейтинге не учитываются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

