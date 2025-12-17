Пассажирам рейса в Екатеринбург предлагают встретить Новый год в небе: с оливье, пельменями и шампанским

Встретить Новый год в небе с тарелкой пельменей, оливье и бокалом шампанского предлагает своим пассажирам авиакомпания «Уральские авиалинии». Необычное предложение будет действовать для клиентов, купивших билеты на рейс «Москва – Екатеринбург», который отправится по маршруту в новогоднюю ночь.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе перевозчика, помимо необычного меню, пассажиров ждут и другие нетипичные развлечения. Например, можно будет увидеть праздничные салюты с уникального ракурса и загадать самое заветное желание на пересечении 55-го меридиана восточной долготы.

Рейсе U6-263 вылетит из Москвы 31 декабря в 20:35. Прибудет в Екатеринбург он 1 января в 01:05. Новогоднее меню будет представлено на этом рейсе в качестве комплимента каждому пассажиру.

