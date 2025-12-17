В подъезде жилого дома взорвали петарду, начался пожар (ФОТО)

В селе Туринская слобода неизвестный взорвал петарду в подъезде жилого дома – вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Спасатели успели эвакуировать из дома 7 человек и быстро потушили огонь.

В результате пожара сгорело домашнее имущество – две коляски. По заключению экспертов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Спасатели просят свердловчан соблюдать правила безопасности в преддверии новогодних праздников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

